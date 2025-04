JAGUARIÚNA ESTREIA COM VITÓRIA NA LIGA METROPOLITANA DE BASQUETE

Mostrando força em seu primeiro teste, a equipe jaguariunense sub 15 de basquete masculino estreou na manhã deste sábado (5) na Liga Metropolitana de Basquete (LMB) conquistando uma grande vitória.

Mesmo fora de casa, com o jogo sendo realizado no Ginásio São Pedro em Americana, Jaguariúna venceu por 85 a 22 o time do Country Clube de Valinhos.