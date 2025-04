BASQUETE SUB 15 DE JAGUARIÚNA ESTRÉIA SÁBADO NO METROPOLITANO

No próximo sábado – 5 de abril – a equipe jaguariunense sub 15 de basquete masculino vai estrear na Liga Metropolitana.

O primeiro desafio da temporada será no Ginásio São Pedro, na cidade de Americana, às 11:30 horas, diante da equipe do Country Clube de Valinhos.

Nesta edição Jaguariúna estará representada em 7 categorias ( sub 10 e sub 12/festival, sub 14, sub 15, sub 16, sub 18 e sub 21/campeonato) com 20 equipes em cada uma delas. Os confrontos se estendem até dezembro.

Na próxima semana outras 4 equipes também farão suas estreias.

As competições têm apoio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna.