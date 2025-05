Café Cultural no CRAS II comemora cinco anos do Centro Pop

No último sábado, 26 de abril, foi realizada a primeira edição do Café Cultural no CRAS II. O evento, promovido pelas equipes do CRAS II e do Centro Pop em comemoração ao aniversário de cinco anos do Centro Pop, foi aberto ao público e contou com café da manhã, apresentações musicais, bingo e brincadeiras durante toda a manhã.

O Café Cultural também teve exposições de fotos e cartazes confeccionados pelos assistidos do Centro Pop, destacando os trabalhos realizados com o apoio da equipe técnica. A secretária de Promoção Social, Regina Ramil Marella, elogiou a iniciativa: “Comemorar o aniversário do Centro Pop no espaço do CRAS II foi muito especial. Além de promover a integração entre os equipamentos, a população também pôde conhecer de perto os trabalhos e serviços oferecidos por ambos.”

Na ocasião, o CAAMI (Centro de Acolhimento aos Animais do Município de Itapira) também esteve presente com alguns animais resgatados disponíveis para adoção, proporcionando ainda mais alegria a todos os presentes.