CAIXA abre seleção pública para investir R$ 120 milhões em projetos culturais

A CAIXA lança, nesta terça-feira (29), a Seleção CAIXA Cultural – Programação 2026/2027. O edital de ocupação dos espaços culturais do banco vai investir R$ 120 milhões na seleção de projetos que irão compor a agenda de suas oito unidades entre janeiro de 2026 e dezembro de 2027.

A CAIXA Cultural conta com unidades nas cidades de Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). A novidade desta edição é a inclusão no edital da cidade Belém (PA), que terá sua unidade inaugurada em outubro de 2025, como parte das ações do banco na COP30.

“O objetivo da Seleção da CAIXA Cultural é nacionalizar o investimento cultural e mostrar em nossos palcos e galerias a diversidade das culturas brasileiras. Assim, cumprimos o propósito da CAIXA e do Governo Federal de transformar a vida das pessoas”, afirma o presidente do banco, Carlos Vieira. “A CAIXA é pioneira no investimento à cultura, contribuindo com um mercado que movimenta a economia e proporciona emprego a milhares de brasileiros”, conclui.

Como se inscrever?

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 13 de junho exclusivamente pelo site www.selecaocaixacultural.com.br. Podem participar pessoas jurídicas e microempreendedores individuais cujo objeto social seja voltado à atividade cultural.

Voltado a projetos culturais de todo o país, o programa de ocupação dos espaços da CAIXA Cultural contempla diversas linguagens artísticas e mantém o compromisso do banco com a valorização e a difusão da arte em suas múltiplas expressões.

Serão aceitas propostas nos segmentos de artes visuais, cinema, dança, música, teatro e vivências. Projetos de festivais de dança, música ou teatro também podem ser inscritos desde que tenham programação de atividades para a CAIXA Cultural.

Encontro com produtores culturais

Com o objetivo de reforçar o papel da CAIXA no fomento da cultura brasileira e esclarecer possíveis dúvidas sobre o regulamento, a CAIXA Cultural realizará encontros presenciais com produtores culturais em várias cidades.

O primeiro encontro será no dia 12 de maio na CAIXA Cultural Rio de Janeiro. Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Salvador, São Paulo e Recife também receberão os encontros. Outros detalhes estão disponíveis no site www.selecaocaixacultural.com.br.

Última edição

A programação da CAIXA Cultural de 2025 recebeu 6.144 inscrições, sendo selecionados 138 projetos para a programação de janeiro a dezembro. Desse total, 34 projetos ocuparam mais de uma unidade da CAIXA Cultural, demonstrando o compromisso do banco em promover a circulação da produção cultural pelo Brasil.

Ao todo, os projetos selecionados vão gerar 202 eventos, entre exposições, shows, espetáculos, festivais e outras ações.

45 anos da CAIXA Cultural

Em 2025, a CAIXA Cultural celebra 45 anos como uma das maiores iniciativas de fomento à cultura no Brasil. A CAIXA Cultural vem conectando públicos, artistas e territórios por meio da arte, da educação e da preservação do patrimônio cultural.

Desde a inauguração do primeiro conjunto cultural no ano de 1980, em Brasília, a CAIXA tem valorizado a diversidade e a riqueza das expressões artísticas brasileiras, promovendo acesso democrático à cultura e incentivando práticas criativas por todo o país.

Ao longo dessas quatro décadas e meia, a CAIXA Cultural consolidou ações marcantes como o Programa Educativo CAIXA Gente Arteira, referência em arte-educação, e a preservação de um grande acervo artístico e histórico. Com exposições, espetáculos, oficinas e atividades formativas, a CAIXA Cultural se firma como espaço vivo de encontros, memórias e possibilidades.