CAIXA NÃO ABRE E CAUSA CONFUSÃO NA BAIXA MOGIANA

A falta de comunicação correta da Caixa Econômica Federal levou a população até as agências neste sábado, 02. Das 900 agências que estariam abertas para tirar duvidas e antecipar o pagamento do Auxilio Emergencial, as de Mogi Guaçu e Itapira não abrira, o que revoltou a população.

Em Itapira aproximadamente 300 pessoas foram ate a sede, formando uma grande fila que viraram a esquina da Rua Campos Sales. Ao serem informados que a caixa não abriria as pessoas se revoltaram e começaram a bloquear a Rua Comendador João Cintra, causando transtorno e sendo necessária a intervenção dos Policiais Militares e Guarda Civil Municipal para conter os ânimos.

Já em Mogi Guaçu, a Prefeitura Municipal informou a população através das redes sociais, comunicando que as agencias da microrregião não foi contemplada com tal iniciativa, e pedindo para que não haja aglomeração na porta das agências, uma vez que as mesmas abrirão normalmente na segunda feira, dia 04.