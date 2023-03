CÂMARA AMPARO – Deputada Marta Costa destinará recursos para Amparo a pedido de Pastor Elson

Deputada Marta Costa destinará recursos para Amparo a pedido de Pastor

Elson

Em visita ao gabinete da deputada estadual Marta Costa (PSD), no dia 21,

o vereador Pastor Elson Batista (PL) apresentou algumas demandas do

município de Amparo para as áreas de saúde, infraestrutura e social.

“Pedi R$ 500 mil para a saúde, R$ 250 mil para infraestrutura e 500

cestas básicas para o Fundo Social, no total de R$ 125 mil”, explicou o

vereador.

O retorno da deputada, também divulgado em suas redes sociais, é de

que grande parte desses valores, que somam R$ 875 mil, serão destinados

ao município. “Conversamos sobre todas as possibilidades de ajudarmos o

município com emendas parlamentares, que serão providenciadas.

Obrigada pela visita pastor Elson”, disse a deputada.

—–

Assessoria de Comunicação

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO