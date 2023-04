CÂMARA AMPARO – Estela Pagan e Benjamim Armellini recebem títulos de Cidadãos Beneméritos de Amparo

Foram aprovados, na noite de 3 de abril, os Projetos de Decreto

Legislativo que concedem títulos de Cidadãos Beneméritos a Estela

Aparecida Pagan Cera e Benjamin Armellini.

Estela receberá a homenagem do vereador Luiz Carlos de Oliveira

(Carlitinho – PSDB), que apresentou o PDL nº 06/2023 [1] e narrou toda

a história da homenageada. “Ela é amparense e sempre se dedicou aos

trabalhos voluntários na comunidade paroquial de São Sebastião. Entre

estas atividades, foi catequista da primeira Eucaristia por mais de 30

anos, quando cativava as crianças para participação da vida religiosa

católica e, com isso, contribuiu para o crescimento dos frequentadores

da comunidade. Como não bastasse toda a dedicação e voluntariado, a

homenageada ainda realiza restauro e reparos em peças de artes sacras”,

resume o vereador em sua justificativa.

E para Benjamin Armellini, o autor da proposta PDL nº 13/2023 [2] é o

vereador Farlin Conrado (MDB) que, na presença do filho do homenageado,

Riverlei Armellini, pediu a aprovação do projeto. “Benjamim foi o

primeiro cantor amparense que se apresentou na televisão brasileira, a

TV Record, no início dos anos 60. Iniciou sua carreira como crooner aos

10 anos de idade e aos 15 já era jurado na Rádio Difusora de Amparo.

Cirurgião dentista mais longevo de Amparo, está atualmente com 90 anos

e continua cantando e encantando com sua voz melodiosa e afinada”, diz

um trecho do texto.

Os projetos foram aprovados por unanimidade. Estavam presentes o

presidente Edilson Camillo (Dil – PSD) e os vereadores André de

Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Pastor

Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar

Dorigan (MDB), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Alice

Veríssimo (União), Rosa Montini (PSDB) e Sílvia Forato (PT).