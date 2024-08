Câmara aprova o congelamento dos salários do prefeito, vice e secretários

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (13/8), por unanimidade, proposta que congela os subsídios do prefeito, vice e secretários para a próxima legislatura, que vai de 2025 a 2028.

A legislação federal determina que o salário seja fixado antes de o novo mandato começar. O prefeito que for eleito em outubro receberá R$ 32 mil; o vice, R$ 12.251,09, e os secretários a serem escolhidos pelo novo gestor receberão R$ 20.393,10 cada um.

Na mesma sessão, a Câmara aprovou a Semana Municipal do Assistente Social e ajustes numa lei que concede desconto para moradores da cidade em eventos esportivos.

Ainda foram votadas regras para contratos administrativos, compras e prestação de serviços no Legislativo.

A 25ª Sessão contou com 21 requerimentos de obras, serviços e ajustes em diversos pontos da cidade, 11 moções de homenagens e 55 indicações (sugerindo melhorias para o município).