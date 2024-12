Câmara aprova programa habitacional voltado a idosos de baixa renda

A Câmara aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (3/12), projeto para instituir o Programa Habitacional Recanto dos Girassóis. A iniciativa inédita visa oferecer casas a idosos com renda de até três salários mínimos, desde que não tenham imóvel próprio.

Quando virar lei, a Secretaria Municipal de Habitação fará um ou mais condomínios de residências horizontais, planejadas para segurança e conforto dos idosos, com acesso controlado.

Um detalhe importante é que as unidades continuarão sob a propriedade do município, não podendo ser vendidas ou herdadas. Para participar, o candidato deve ter 60 anos, morar em Paulínia há 10 anos e ter independência nas atividades diárias.

A iniciativa só valerá para quem não tiver imóveis registrados no próprio nome. Quem for selecionado poderá se mudar com apenas mais uma pessoa: cônjuge ou companheiro(a).

A regulamentação dos critérios de seleção, assim como a administração dos conjuntos habitacionais, será detalhada em decreto a ser emitido pelo Executivo.

De acordo com o texto aprovado, o programa não trará custos adicionais ao orçamento municipal. Ele se limita a estabelecer diretrizes e critérios, enquanto a manutenção das unidades será da administração pública ou de organizações da sociedade civil.

A proposta diz ainda que os beneficiários terão acesso a serviços de saúde e de assistência social e lazer, fortalecendo a convivência comunitária. Os vereadores Fabio Valadão (PL) e Zé Coco (Podemos) defenderam a iniciativa.

OUTROS TEMAS

Os vereadores aprovaram também, na 41ª Sessão Ordinária, projetos para criar o Dia do Empreendedor Social, a ser comemorado em 25 de outubro (vereador Fábio da Van) e a Semana Municipal do Rodeio (vereadores Messias Brito e Pedro Bernarde), sempre em abril, com o objetivo de movimentar a economia local.

Bernarde e Douglas Guarita (DC) homenagearam o Paulínia Racing Bicicross e seus atletas pela conquista do 16º título do Campeonato Paulista de Bicicross, no dia 24 de novembro, em Jarinu.

Valadão aplaudiu a equipe de basquete masculina que conquistou o título de campeã na Liga Metropolitana Sub 16. Alex Eduardo (PRTB) elogiou a realização da 32ª Semana do Idoso.

A sessão contou com 16 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações); 10 Moções (aplausos, congratulações e repúdio) e 66 Indicações (sugestões).