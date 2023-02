Câmara aprova reajuste para servidores municipais

Em Sessão Extraordinária realizada na última segunda-feira, 13 de fevereiro, os vereadores aprovaram o reajuste de 7% para os servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal. O valor corresponde a 5,77% à titulo de Revisão Geral Anual, IPCA acumulado de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023 e 1,23 de ganho real.

Os Projetos tiveram 7 votos a favor e uma ausência, do vereador e 1º secretário, Wilson Barbosa (Bigode) que por motivos de saúde não estava presente na sessão. O valor do Vale Alimentação dos funcionários do Executivo e Legislativo também foi fixado em R$ 390,00.

Os subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e diretores também foram reajustados, porém, seguindo apenas o índice acumulado. As leis complementares 328/2023, 329/2023 e 1046/2023 já estão em vigor e a alteração do valor já será realizada na folha de pagamento do mês de fevereiro.