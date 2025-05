Festa de Santo Antônio celebra fé e cultura em Santo Antônio de Posse

Programação inclui trezena, quermesse, procissão, shows e momentos especiais de bênção

A Paróquia Matriz de Santo Antônio em Santo Antônio de Posse dá início, no próximo sábado (31), à tradicional Festa de Santo Antônio, um dos eventos religiosos e culturais mais aguardados do município. Celebrada no mês do aniversário da cidade, a festividade envolve toda a comunidade com missas, trezena, procissões, quermesse, shows e momentos de fé.

A programação religiosa começa no dia 31 de maio e vai até 15 de junho, com a Trezena de Santo Antônio, que contará com missas diárias em diferentes horários, padres convidados e bênçãos especiais, incluindo a tradicional bênção dos pães e da água todas as noites.

A data dedicada ao padroeiro, 13 de junho (sexta-feira), terá programação especial:

06h30 – 4ª Caminhada do Padroeiro até o Morro da Pedrona

08h30 – Missa Solene

12h00 – Oração do Santo Terço e levantamento do mastro dos Santos Juninos

19h00 – Missa Solene na Praça da Matriz, seguida de procissão com a Orquestra Municipal e show com Tonho Prado (TV Aparecida)

Quermesse movimenta a cidade com sabores e confraternização

A quermesse, que tradicionalmente acompanha a festa, será realizada nos dias 31 de maio, 01, 07, 08, 13, 14 e 19 de junho, oferecendo uma variedade de comidas típicas: pastel, caldo, churrasco no pão, lanche de pernil, hambúrguer, batata frita, mini pizza, cachorro-quente, vinho quente, quentão, chocolate quente, bolos e doces.

Feijoada e festa de encerramento

No dia 15 de junho (domingo), será realizada a Feijoada de Santo Antônio, acompanhada de arroz, torresmo, farofa crocante, vinagrete, salada e sobremesa — com show especial durante o almoço.

E para encerrar as festividades, no dia 5 de julho (sábado), acontece a Noite Festiva com Show de Prêmios, reunindo famílias e fiéis em um momento de confraternização e alegria.

A Festa de Santo Antônio é um símbolo de identidade local e tradição, reunindo gerações em torno da fé e da celebração cultural. A comunidade está convidada a participar e vivenciar cada momento dessa rica programação.