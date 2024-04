Câmara dá posse a vereadores jovens e entrega diploma Aluno Nota 10

A Câmara de Paulínia vai diplomar estudantes no dia 18 de abril (quinta-feira) às 18h30: a cerimônia entregará a honraria Aluno Nota 10, a cerca de 20 destaques selecionados por escolas da cidade, e também empossará a Câmara Jovem 2024.

O diploma Aluno Nota 10 chega à sua segunda edição, destinado a estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio com perfil exemplar.

Já a Câmara Jovem está na quinta turma, envolvendo adolescentes eleitos em 10 escolas, incluindo municipais, estaduais e privadas.

A votação ocorreu em março, com urnas e cabines cedidas pela Justiça Eleitoral, e movimentou estudantes das escolas envolvidas.

Nesta quarta-feira (10/4), os vereadores jovens participaram da 1ª reunião do projeto.

Depois da posse, os jovens vão participar de oficinas e visitas a órgãos públicos, além de defender suas propostas para Paulínia em sessões legislativas.

A cerimônia do dia 18 será transmitida ao vivo, no site institucional, no perfil da Câmara no Facebook e no canal do YouTube.