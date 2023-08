Câmara de Amparo antecipa repasse ao Executivo para colaborar com assistência social

A Câmara Municipal de Amparo antecipa o repasse parcial de duodécimos à Prefeitura Municipal no valor de R$ 300 mil e sugere a aplicação de recursos nos trabalhos de levantamento de dados para a Secretaria de Assistência Social.

Em razão desse encaminhamento, o Projeto de Lei nº 084/2023 foi aprovado na tarde de 3 de agosto, em sessão extraordinária, autorizando a aplicação dos recursos na contratação de empresa para elaboração de diagnóstico social e socioterritorial, com levantamentos focados nas pessoas com deficiência, idosas, crianças, adolescentes, em situação de rua e/vulnerabilidade social, etc. “O objetivo é ter amostragens para gerar índices e planos de ações, norteando as políticas públicas. E a gente pode colaborar com este censo”, declarou o presidente da Câmara, Edilson Camillo (Dil – PSD).

A entrega do cheque foi feita pelos membros da Mesa Diretora, os vereadores Edilson Camillo (Dil – PSD), Alice Veríssimo (União) e Rosa Montini (PSDB), dia 20 de julho.