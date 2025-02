Câmara de Jaguariuna define comissões na primeira sessão ordinária do ano

A Câmara de Jaguariúna realizou nesta terça-feira (04/2) a 1ª Sessão Ordinária da nova legislatura. Foram discutidos 22 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações), 3 Moções (congratulações e aplausos) e 10 Indicações (sugestões).

Destaque para a formação das comissões permanentes para o biênio de 2025/2026 e para a aprovação do Projeto de Lei n.º 005/2025 do Executivo, que tramitou em regime de urgência e que visa captar crédito para ser investido no sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto do município.

As votações que escolheram os membros das comissões ocorreram logo no início dos trabalhos da Casa e ficaram da seguinte forma:

I – COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO:

Presidente: Paula Savioli

Vice-presidente: Priscila Adabo

Secretário: Graça Albaran

II – COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE:

Presidente: Jorge Fisio

Vice-presidente: Geruza Reis

Secretário: Rafael Blanco

III – COMISSÃO DE OBRAS, PLANEJAMENTO, SERVIÇOS PÚBLICOS, ATIVIDADES PRIVADAS E TRANSPORTES

Presidente: Paula Savioli

Vice-presidente: Zé Muniz

Secretário: Geruza Reis

IV – COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, LAZER E TURISMO

Presidente: Zé Muniz

Vice-presidente: Dr. Elcio

Secretário: Polaco

V – COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO:

Presidente: Rafael Blanco

Vice-presidente: Priscila Adabo

Secretário: Graça Albaran

VI – COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA:

Presidente: Ana Paula Espina

Vice-presidente: Jorge Fisio

Secretário: Cristiano Cecon

VII – COMISSÃO PARA ASSUNTOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS:

Presidente: Polaco

Vice-presidente: Ana Paula Espina

Secretário: Jorge Fisio

Já o Projeto de Lei n.º 005/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação e crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União, e de outras providências, foi aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Ana Paula Espina, que está afastada por motivos de saúde.

O Executivo, autor do projeto, explica que os recursos serão alocados para ampliação da ETE Camanducaia, para universalização dos serviços de esgotamento sanitário para 100% de coleta e tratamento de esgoto, viabilizando o desenvolvimento sustentável do município, com a melhoria da qualidade das águas e da qualidade de vida dos munícipes.

Também está prevista a substituição de adutoras de água potável da rede de distribuição da cidade, para efeito de mitigar a ocorrência de vazamentos e perdas físicas de água tratada. Está planejada ainda a substituição de 5.751 metros de tubulação de duas das principais adutoras de água potável da cidade. Medidas que pretendem pôr um fim à falta de água em Jaguariúna.