Câmara de Paulínia aprova plano em defesa da primeira infância

Os vereadores aprovaram por unanimidade, na sessão desta terça-feira (20/8), a instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância. Quando sancionado, o documento terá validade entre 2024 e 2034. O objetivo é dar proteção integral e garantir o desenvolvimento saudável de crianças de 0 a 6 anos.

Um dos destaques do projeto enviado pela Prefeitura é a valorização da diversidade das infâncias e a inclusão de crianças com necessidades especiais, garantindo que cada uma delas tenha acesso a um desenvolvimento integral.

O plano estabelece uma série de princípios, como a atenção ao superior interesse da criança, o respeito à individualidade e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Também define um Comitê Intersetorial para cuidar do tema, presidido pela Secretaria Municipal de Educação e composto por representantes da Assistência Social, da Saúde e da Segurança Pública, além de conselhos municipais e entidades de ensino superior.

As diretrizes do plano abrangem a abordagem multidisciplinar e o planejamento de curto, médio e longo prazo, dividido em 12 eixos de atuação prioritários, como saúde, educação infantil, direito ao brincar e proteção contra violência.

OUTROS TEMAS

A 26ª Sessão Ordinária aprovou ainda a política municipal de atenção aos cuidadores exclusivos de pessoas com deficiência (“Cuidar de quem Cuida”) e Dia da Marcha para Jesus no município (primeiro final de semana de agosto).

A pauta incluiu 15 Requerimentos (cobranças de medidas ou informações), 9 Moções (homenagens) e 58 Indicações (sugestões).