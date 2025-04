Crédito rural antecipado para Safra Verão gera oportunidades para produtores

O planejamento financeiro é essencial para o sucesso do produtor rural, especialmente em um cenário de custos variáveis e alta competitividade. Antecipar o custeio da safra de soja pode ser um diferencial para garantir melhores condições e maior previsibilidade financeira. A Sicredi Dexis disponibiliza, desde março, linhas de crédito para a Safra Verão 2025/2026, proporcionando aos produtores a oportunidade de adquirir insumos com condições vantajosas.

“O volume de recursos destinados à Safra Verão é de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, superando o valor de R$ 1,2 bilhão do ano anterior. Esperamos atender mais de 4,3 mil associados, uma quantidade expressiva”, destaca o gerente de Desenvolvimento de Crédito Agro, Vitor Pasquini.

Esses recursos vêm de fontes controladas de crédito rural, além de recursos da própria cooperativa, e incluem a CPR Financeira, uma modalidade que simplifica a liberação do crédito ao reduzir as exigências documentais. Esta opção é especialmente vantajosa para os associados que já utilizaram seus limites nas linhas tradicionais, mas ainda possuem capacidade de pagamento.

As linhas de crédito estão acessíveis para todos os perfis de produtores, desde agricultores familiares enquadrados no Pronaf a grandes produtores, com condições de taxas e pagamento ajustadas conforme o perfil. “O crédito rural da Sicredi Dexis atende a uma variedade de produtores, garantindo que todos possam ser contemplados de acordo com suas necessidades específicas”, afirma Pasquini.

Com a antecipação do crédito, o produtor pode definir quantos hectares deseja financiar, garantindo a liberação imediata dos recursos. Isso permite a compra antecipada de insumos junto às cooperativas de produção ou revendas agrícolas, aproveitando descontos e condições mais vantajosas para compras planejadas.

A Sicredi Dexis, com suas 113 agências espalhadas pela região, facilita o acesso a esses recursos. Para acessar as linhas de crédito, os associados devem procurar sua agência de relacionamento e formalizar a proposta de crédito. Aqueles que ainda não são associados podem se filiar à cooperativa para também solicitar o crédito.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

SOBRE A SICREDI DEXIS

A Sicredi Dexis é uma cooperativa com 39 anos de história, completados em setembro de 2024, e é a maior cooperativa do sistema Sicredi. Atualmente, a instituição financeira possui 113 agências espalhadas por 110 municípios atendidos na sua área de atuação: o norte e noroeste do Paraná, e as regiões centro, centro leste e centro norte paulista, no interior de São Paulo. Atualmente, a Sicredi Dexis, maior cooperativa dentro do sistema Sicredi, conta com 1.400 colaboradores e 345 mil associados – entre titulares, co-titulares e poupadores – que, como são sócios, têm participação nas decisões e resultados.