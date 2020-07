Câmara Holando-Brasileira distribui mais de 13 mil tulipas em dois hospitais da capital paulista

Inspirada no poder transformador das flores, a Dutcham (Câmara de Comércio Holando-Brasileira), junto com o setor de floricultura, realiza entre quinta e sexta-feira a distribuição de 1.150 buquês de tulipas (13.800 flores) para homenagear os profissionais de saúde da capital paulista.

As homenagens aconteceram na quinta-feira (16 de julho) no Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa, na Rua Vitoantonio Del Vecchio, 151, portaria 2 – Parque da Mooca e, nesta sexta-feira, dia 17 de julho, no Hospital Municipal Professor Waldomiro de Paula, na Rua Augusto Carlos Bauman, 1.074 – Itaquera.

A ação foi cuidadosamente planejada para respeitar o distanciamento social, seguindo todas as orientações de higiene e segurança e acontecerá entre 7h e 17h, na saída do turno dos funcionários do hospital.

Esta iniciativa é parte da campanha intitulada “Doing Good Together” (Fazendo o Bem Juntos) da Dutcham, que surgiu durante a crise do novo Corona-vírus para enaltecer as ações positivas das empresas holandesas associadas à Câmara e seus esforços práticos de cooperação durante a pandemia.

Diversos atores do setor de floricultura a nível nacional, estadual e local, de todas as partes da cadeia, somaram esforços à Dutcham para concretizar esta homenagem, transmitindo assim o nosso reconhecimento e agradecimento por toda a dedicação e esforço desses profissionais.

“Vivemos tempos desafiadores, mas sabemos que os profissionais de saúde enfrentam o maior desafio de todos, o de preservar vidas. A “flor é alimento para a alma”, e esta é nossa forma de honrar quem faz enormes sacrifícios diários para cuidar de nós”, diz Peggy de Rop, diretora da Dutcham.

Sobre a Dutcham

A Dutcham é a Câmara oficial da Holanda no Brasil e representa as maiores empresas e profissionais holandeses que atuam no mercado local. Sua missão é reunir profissionais durante eventos de networking de alto nível, compartilhar expertise e conhecimento e apoiar empreendedores holandeses a fazerem negócios no Brasil.

Trata-se de uma organização sem fins lucrativos totalmente financiada pelos seus associados e apoiada pela Embaixada da Holanda em Brasília e pelos Consulados da Holanda em São Paulo e no Rio de Janeiro.