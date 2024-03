CÂMARA HOMENAGEIA TIME DE FUTEBOL HOLAMBRENSE POR INICIATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO

Com moção apresentada pelo vereador Janderson Adriano Ribeiro, o Chiba e aprovada por unanimidade durante a 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada nesta segunda-feira, 4 de março, a Câmara Municipal homenageou a equipe esportiva “Imigrantes Futebol Clube” pelo apoio à conscientização do autismo através da inserção do símbolo mundial nos uniformes dos atletas.

A nova vestimenta, lançada esse ano foi uma ideia proposta pelo integrante Weslleyn Inácio e sua esposa Tássia Maria, pais de autista que em conversa com a diretoria da equipe enxergaram a necessidade de conscientizar e alertar a sociedade da importância de um diagnóstico precoce através de conhecimento, qualificação e capacitação dos profissionais de educação e saúde.

De acordo com a moção, o símbolo é representado pelo infinito nas cores do arco íris e celebra a esperança e a diversidade de expressão dentro do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Ainda na moção, o vereador Chiba citou que o gesto, merece total respeito e admiração pois possibilitou as pessoas autistas a oportunidade de se sentirem valorizadas e integradas na sociedade, através do esporte, que é uma grande ferramenta de inclusão.

Em tribuna, Chiba falou sobre esse reconhecimento à equipe e parabenizou aos atletas pela iniciativa. “É extremamente importante apoiar e tornar a causa cada vez mais evidente, e o Imigrantes F. C é a primeira equipe de futebol amador da história do nosso município a se conscientizar e tomar uma iniciativa tão bonita como essa.”

O vereador exaltou ainda que essa é uma moção absolutamente justa e merecida, por dar o espaço dentro do esporte, em especial do futebol que é tão forte dentro do município para um tema tão relevante.” Parabéns a toda a diretoria e a todos os atletas que vestem a camisa por fazerem algo muito além do futebol,” pontuou.

O membro da diretoria Rodrigo Aparecido Mafra explicou que conhecem a importância da causa e por isso não pensaram duas vezes em atender o pedido. “Estamos muito felizes e agradecidos ao Chiba e aos vereadores, foi muito satisfatório receber essa homenagem e motivo de muito orgulho.” concluiu.