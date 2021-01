Câmara Municipal aprova contas do Executivo relativas a 2018

Na noite desta segunda-feira, 21 de dezembro, durante a última Sessão Ordinária do ano, os vereadores aprovaram por 6 votos favoráveis a 2 votos contrários as contas do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2018. O projeto de Decreto Legislativo nº 002/2020 conclui o processo de aprovação da gestão financeira da Prefeitura, que havia sido iniciado com o parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Após um estudo, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, composta pelos vereadores Mario Luiz Sitta (presidente), Eduardo da Silva (vice-presidente) e Naiara Regitano Hendrikx (secretária), os representantes ratificaram a posição do Tribunal e emitiram o projeto de Decreto Legislativo favorável a aprovação das contas para votação em Plenário.

O documento, está à disposição da comunidade desde o dia 13 de outubro no site oficial da Câmara Municipal conforme o disposto no Artigo 31, da Constituição Federal.

A primeira Sessão Ordinária de 2021 está prevista para o dia 1 de fevereiro, às 19h no Plenário Municipal e também com transmissão ao vivo pelo site http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra.