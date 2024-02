Câmara Municipal aprova criação de 420 cargos efetivos de agente administrativo

Crédito: Carlos Bassan

Projeto de lei foi aprovado na segunda, 5 de fevereiro, e segue para sanção. Entre 2021 e 2023 foram admitidos 457 agentes administrativos

A Câmara Municipal aprovou, na segunda-feira, 5 de fevereiro, o projeto de lei de iniciativa do Executivo que cria 420 cargos de agente administrativo na Prefeitura de Campinas. O texto agora segue para sanção do prefeito. Entre 2021 e 2023, foram admitidos 457 agentes administrativos.

“A criação de cargos é uma medida que faz parte do planejamento a médio e longo prazo da Prefeitura. Só podemos admitir novos servidores – isso vale para todas as áreas – se os cargos estiverem criados e vagos”, explicou a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira.

Ainda segundo a secretária, agente administrativo é um profissional que está presente em todas as secretarias, atuando nos trabalhos administrativos das áreas. Entre 2021 e 2023, foram admitidos 457 agentes administrativos, sendo 25 em 2021; 310 em 2022 e 122 em 2023.

A criação de cargos não gera custo imediato, o que só vai ocorrer quando o profissional for admitido.

“Temos um concurso válido, aprovado no final de dezembro e que tem validade por 2 anos. E nós já começamos as convocações destes profissionais, por isso, quem está entre os classificados deve acompanhar nossas publicações no Diário Oficial”, completou Eliane Jocelaine.

O salário pago aos agentes administrativos é R$ 3.234,29. Os admitidos também têm direito ao auxílio-alimentação ou refeição no valor de R$ 1.570,00 e ao vale transporte, de caráter opcional e válido para Campinas.

Cargos

Atualmente, a Administração Municipal tem 1.232 cargos de agente administrativo criados, sendo que 912 estão ocupados e 312 vagos.

A criação destes cargos também é importante porque a Prefeitura não fará mais admissão de servidores com a função de agente de apoio administrativo. Esses cargos são extintos a vagar. Ou seja, não são abertas novas vagas para esta função. Atualmente, os profissionais que ocupam os cargos de agente administrativo e de agente de apoio administrativo têm funções similares, mas a escolaridade do agente administrativo é maior, o que é importante para a qualificação do serviço público.