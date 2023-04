CÂMARA MUNICIPAL OFICIALIZA INÍCIO DAS OBRAS DA SEDE PRÓPRIA

Durante a manhã desta quinta-feira, 20 de abril, o Legislativo holambrense deu o pontapé inicial nas obras da construção da sede própria da Câmara Municipal de Holambra. O evento, teve como marco o lançamento da Pedra Fundamental da atual Legislatura.

Na cerimônia estavam presentes o presidente da Casa de Leis Mauro Sergio de Oliveira, os vereadores Fabiano Soares, Hermindo Felix, Jesus Aparecido de Souza e Oriovaldo Venturini, os ex-presidentes da Câmara Lucas Simioni, Petrus Well e Naiara Regitano Hendrikx, além do prefeito Fernando Capato, o vice Miguel Esperança, ex-vereadores e funcionários do Legislativo.

O terreno de cerca de 3500m² está localizado na rua dos Girassóis, número 636, próximo ao Naott (Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho – Fabíola Amorielo Santiago) e foi doado em 2020 durante a gestão do ex-prefeito Fernando Fiori de Godoy através do presidente da época Lucas Simioni.

Em 2021 o presidente Mauro Sergio de Oliveira, o Serjão, começou toda o processo de tramitação e projeto para que essa demanda de mais de 30 anos pudesse ser concluída. Desde 1993 vale ressaltar, já foram pagos em aluguéis de prédios mais de 2 milhões de reais. Com valor atual, a conquista vai representar uma economia de cerca de 290 mil reais ao ano.

“Esse é um momento muito importante fruto de muita dedicação e respeito ao dinheiro público de todos os vereadores e funcionários da Câmara, esse monumento nos mostra apesar de simbólico, toda a história do Legislativo e todas as pessoas que passaram por aqui,” pontua o presidente Mauro Sergio de Oliveira”, o Serjão.

Nessa primeira etapa, que inclui a fundação do terreno foram investidos cerca de 1 milhão e 300 mil reais e deve ser concluída já nos próximos meses.