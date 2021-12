CÂMARA SEDIA ENCONTRO QUE BUSCA FORTALECER ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS NA REGIÃO

Evento reuniu GCMs de 13 municípios para discutir reivindicações da categoria

Com a presença de guardas civis municipais de 13 cidades da Região de Campinas e do Circuito das Águas, a Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse sediou na manhã desta segunda-feira (13) o Encontro Regional das Guardas Municipais para discutir as questões de segurança pública. O vereador João Félix da Costa (DEM), que ajudou a articular a realização do evento, afirmou que o intuito é a busca de apoio para uma maior valorização das guardas municipais, pautando a luta por melhores condições de trabalho e o desenvolvimento de plano de carreira para os agentes.

“Construir uma política de segurança pública sólida e de confiança não é fácil. Contamos com os nossos guardas municipais nesta luta em prol da toda a população e saibam que podem contar comigo e meu mandato naquilo que estiver ao meu alcance para melhorar as condições de trabalho da corporação”, afirmou o vereador.

O encontro teve a presença do prefeito João Leandro Lolli (DEM), da vice-prefeita Ana Brandão (DEM), dos vereadores Antonio Carlos Cavalaro (Preto Eventos/DEM) e João Marcos Bazani (PV) e contou com a participação da deputada estadual Leticia Aguiar (PSL), que é presidente da Frente Parlamentar de Apoio e Valorização das Guardas Municipais do Estado de São Paulo.

Na oportunidade, ela anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para ser utilizada na construção de um muro para fechamento da base da GM de Santo Antônio de Posse, reivindicação que foi solicitada pelo comandante Wilson Machado e intermediada pelo GM Emerson Segalla, responsável pelo contato com a parlamentar.

“A cada real que a senhora deputada destinar, eu, como prefeito, destinarei mais um real do nosso orçamento”, comprometeu-se o prefeito, que garantiu para o próximo ano investimentos tanto no aumento do efetivo quanto em melhoria e aquisição de novos equipamentos para a corporação.