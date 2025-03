Camila Pudim e Jéssica Cardoso participam de evento da Netflix com Millie Bobby Brown e os Irmãos Russo

Camila Pudim e Jéssica Cardoso estão confirmadas no evento exclusivo da Netflix para o lançamento do filme The Electric State, que acontece nesta sexta-feira (14), em São Paulo. As duas das maiores criadoras de conteúdo do Brasil, que juntas somam mais de 42 milhões de seguidores nas redes sociais, vão vivenciar de perto essa grande celebração que une o mundo retrofuturista do filme à energia contagiante do Carnaval brasileiro.

O evento contará com a presença da atriz Millie Bobby Brown e dos diretores Anthony e Joe Russo, transformando o lançamento do filme em um dos momentos mais aguardados do ano para fãs e convidados. E como o Carnaval ainda não acabou, a comemoração será à altura: trio elétrico – o Trio Electric State –, abadás, confete, muita música e um clima vibrante, fechando a folia com chave de ouro.

Com uma trajetória marcada por parcerias de sucesso e conteúdos virais, Camila e Jéssica prometem aproveitar cada momento desse evento especial. Fique ligado para acompanhar todos os detalhes dessa festa eletrizante, que marca também o lançamento mundial do filme The Electric State nesta sexta-feira!