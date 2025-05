Caminhada promovida pela Prefeitura reforça combate ao abuso infantil

A manhã desta sexta-feira (16) foi marcada por um importante movimento de conscientização em Artur Nogueira. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a 8ª Caminhada da Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes mobilizou alunos, educadores, servidores públicos e representantes da sociedade civil em uma manifestação coletiva por mais proteção à infância e juventude.

A concentração teve início às 8h30, em frente ao Espaço Mãe e Filho (Calçadão), na Avenida XV de Novembro. De lá, os participantes seguiram em caminhada pelas ruas centrais da cidade até a Praça CEU das Artes, no Parque dos Trabalhadores, onde a programação foi encerrada com uma palestra sobre o enfrentamento à violência sexual infantojuvenil.

Durante todo o percurso, carro de som e distribuição de panfletos chamaram a atenção da comunidade para a importância de romper o silêncio e buscar ajuda diante de qualquer suspeita de abuso. A mobilização contou com a presença de organizações da sociedade civil atendidas pela rede socioassistencial, além de alunos das escolas estaduais. As unidades da rede municipal também aderiram à campanha com ações internas voltadas à conscientização.

Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Zezé Hunglaub, a ação é uma ferramenta essencial para quebrar tabus e fortalecer o debate público sobre o tema. “Foi um momento muito bonito de união e conscientização. Cada passo dado hoje representa um grito contra o silêncio e a favor da proteção das nossas crianças e adolescentes. Precisamos continuar falando, ouvindo e, principalmente, agindo”, destacou a secretária.

A caminhada integra a campanha do 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – e reafirma o compromisso da Administração Municipal com a promoção de direitos e a garantia de uma infância segura para todos.