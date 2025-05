Itapira vence Lindoia na abertura do futebol da Copa ADR

A equipe sub13 da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira estreou com o pé direito na Copa ADR (Associação Desportiva Regional) de Futebol de Base 2025. No sábado, 26 de abril, no campo Victório Sartorelli Filho, nos Prados, os itapirenses venceram Lindóia por 2 a 0 e largaram na frente na competição.

Pedro Mariano e Raul balançaram as redes e garantiram o triunfo do time comandado pelo técnico Ricardo Semogim. A Copa ADR reúne times de diversas cidades da região e é disputada em diferentes categorias.

Na fase classificatória, o time sub13 de Itapira ainda terá pela frente os seguintes adversários: Aguaí, Amparo, Artur Nogueira, Jacutinga, Socorro, Águas de Lindóia, Engenheiro Coelho e Lindóia. Os próximos desafios da equipe já estão marcados. No sábado, 3 de maio, às 8h00, o sub13 enfrenta Engenheiro Coelho.

Uma semana depois, no dia 10 de maio, o sub11 fará sua estreia contra Aguaí, às 8h00, seguido de mais um compromisso do sub13, que encara o mesmo adversário às 9h. Na categoria sub11, além de Aguaí, Itapira enfrentará as equipes de Amparo, Jacutinga, Mogi Guaçu e Socorro na fase de grupos.