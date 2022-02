Caminhão carregado com 11t de aço atola em lamaçal

Veículo não conseguiu passar por atoleiro que se formou em rua do distrito de Barão Geraldo. Moradores pedem melhorias na via.

Um caminhão carregado com 11 toneladas de tubos de aço atolou em uma estrada de terra no distrito de Barão Geraldo, em Campinas (SP), na manhã desta segunda-feira (7). A cidade tem sido atingida por chuvas frequentes e o veículo precisou ser puxado por uma retroescavadeira para ser removido do local.