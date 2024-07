Caminhão Furtado em Campinas é Recuperado em Itapira

Na tarde de 22 de julho, um caminhão furtado foi localizado pela polícia na cidade de Itapira, graças a uma rápida ação das forças de segurança. A equipe foi acionada via COPOM, que retransmitiu as informações fornecidas por uma empresa de monitoramento. Segundo o solicitante, o veículo VW/26.280 havia sido furtado por volta das 11h45min do mesmo dia em Campinas/SP.

A empresa de monitoramento indicou que o caminhão estaria dentro de um terreno baldio. A polícia, em resposta, realizou um patrulhamento na área mencionada. Durante o patrulhamento, o caminhão foi localizado na Rua Emílio Poletini, estacionado ao lado de uma praça. O veículo estava sem as placas, mas após consulta pelo chassi, foi confirmado que se tratava do caminhão furtado.

Feito o contato com a empresa de monitoramento, um responsável foi enviado para a guarda e retirada do caminhão, assegurando que o veículo pudesse ser recuperado e devolvido ao proprietário. A ação rápida e eficiente das autoridades, em conjunto com a colaboração da empresa de monitoramento, foi crucial para a recuperação do veículo.