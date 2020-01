CAMINHÃO TOMBA NA RODOVIA JOÃO BEIRA (SP-095), EM JAGUARIÚNA

Caso ocorreu em local próximo a de outro acidente; ponto tem curva acentuada e motorista teria perdido controle

No começo da tarde desta quarta-feira (29), uma carreta carregando um contêiner tombou no acostamento da Rodovia João Beira (SP-095), altura do km 68,5 que liga Amparo a Jaguariúna. O motorista de 36 anos ficou ferido e foi socorrido pelo Samu até o Hospital Walter Ferrari, onde passou por exames e está em observação.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista estava a caminho de Santos (SP). O trecho onde ocorreu o acidente tem limite de velocidade fixado em 60 km/h.

O local do acidente desta quarta é um trecho de descida e o motorista também teria perdido o controle na curva. O acidente ocorreu por volta das 14h e foi em um local bem próximo de outro acidente, que ocorreu no último domingo.

Carreta desgovernada atinge uma empresa de Jaguariúna

Uma carreta desgovernada que atingiu a fachada de uma empresa no último domingo (26), em Jaguariúna, permanece presa no local. O veículo ficou sem freio enquanto circulava na Rodovia João Beira (SP-095), que liga Amparo a Jaguariúna, e acabou atravessando a pista e colidindo contra uma empresa de refrigeradores no Jardim Florianópolis. Os donos da empresa, com medo de que a retirada do caminhão faça a estrutura cair, colocaram caminhões e carros cercando o veículo.

O motorista da carreta, após perceber que o caminhão estava sem freio, disse que tentou tombar o veículo, mas não conseguiu e optou por tentar a parada no canteiro da rodovia. A carreta, no entanto, atravessou o canteiro, batendo contra árvores e atravessou a rua do bairro, batendo contra um poste e a fachada da empresa.

A carreta pertence à Coopercarga, e estava carregada com produtos da Ypê. O proprietário da empresa atingida pelo veículo pede o adiantamento da seguradora para liberar a retirada do veículo do local. Segundo o dono da empresa, o acidente acabou atingindo a estrutura da fábrica, e com a retirada há chances de desmoronamento.



Carreta travada em Jaguariúna — Foto: Reprodução / EPTV