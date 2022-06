Campanha contra a fome é ampliada e fãs podem agora desfilar pela pista

Os 100 primeiros que doarem 10kg de alimento não perecível terão direito a passeio especial no Autódromo de Goiânia no próximo domingo, 12 de junho

A campanha de solidariedade promovida pela Turismo Nacional em Goiânia ficou ainda mais atraente para quem quer colaborar com o combate à fome na capital de Goiás. Agora, além da doação de 1 kg de alimento não perecível, convertido em ingresso para cada dia do evento, a categoria oferecerá a chance de o fã desfilar de carro na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Para isso, basta doar 10 kg de alimento. A Turismo Nacional disputará no próximo final de semana (11 e 12 de junho) a segunda etapa de sua temporada 2022, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Os cem primeiros doadores dos 10kg de alimento poderão realizar o seu passeio no domingo, dentro da programação do encontro. A iniciativa acontece após divulgação, no último dia 25 de maio, de pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) indicando que a quantidade de brasileiros que não tiveram recursos para alimentar a si próprios ou a família nos últimos 12 meses subiu de 30% em 2019 para 36% em 2021, atingindo novo recorde da série histórica iniciada em 2006.

As entregas dos alimentos serão realizadas na bilheteria do autódromo, com as doações revertidas para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que por sua vez fará a distribuição junto a entidades locais. Além das atividades de pista, quem efetuar a troca do quilo de alimento por ingresso também terá direito à visitação aos boxes, um passeio especial para ver os carros e pilotos de perto no domingo.

Entretanto, apenas os 100 primeiros que doarem 10 kg de alimentos não perecíveis terão direito a participar do desfile em um domingo especial e de celebração do amor com o Dia dos Namorados.

Crianças menores de 5 anos não poderão ingressar no autódromo, segundo a classificação etária, enquanto menores entre 5 e 17 anos deverão portar documento com foto e estar acompanhados por responsável legal.

Programação e transmissão — O cronograma das atividades de pista começa na manhã de sábado, com treinos livres, sessões classificatórias e as primeiras corridas do fim de semana. Já no domingo estão previstas mais seis provas, além da visitação do público aos boxes, a partir de 12h (horário de Brasília), e do desfile dos carros na pista.

Fausto de Lucca é o líder do campeonato na categoria Super, com 86 pontos, enquanto Guilherme Sirtoli comanda a tabela da classe Elite, com 96. A dupla formada por Wyllian Cezarotto e Natan Sperafico está em primeiro na categoria A e soma 100 pontos. Já na B, quem está na frente é Faruk Araújo, com 92. Na Sênior, classe para os pilotos das categorias A e B acima dos 54 anos, quem lidera é Guto Baldo, com 55 pontos.

A Turismo Nacional tem as suas corridas transmitidas ao vivo pelas mídias oficiais da categoria (no YouTube e Facebook) e também pela emissora Catve. O VT com os melhores momentos da etapa de Goiânia será exibido no canal BandSports.

Sábado, 11 de junho

08h00 às 12h35 – Treinos

13h40 às 14h35 – Classificatórios

16h10 – Corrida 1 (A e B)

17h00 – Corrida 1 (Super e Elite)

Domingo, 12 de junho

08h40 – Corrida 2 (A e B)

09h30 – Corrida 2 (Super e Elite)

10h40 – Corrida 3 (A e B)

11h30 – Corrida 3 (Super e Elite)

12h00 – Visitação aos boxes

13h40 – Corrida 4 (A e B)

14h30 – Corrida 4 (Super e Elite)

Calendário 2022

Etapas – Data – Local – Observação

02 – 12/06 – Goiânia (GO)

03 – 31/07 – Interlagos (SP)

04 – a definir – Tarumã (RS)

05 – 09 ou 16/10 – Londrina (PR)

06 – 20/11 – Brasília (DF) – “Super Final BRB”