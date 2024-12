Homem é preso por tráfico de drogas em Mogi Guaçu

Na manhã desta quinta-feira, 19 de dezembro, a Polícia Militar realizou a prisão de um homem identificado como E., no bairro Jardim Veneza, em Mogi Guaçu, por envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram o suspeito e, em revista pessoal, encontraram uma pedra de crack em seu poder. Questionado sobre sua presença no local, ele confessou que estava vendendo entorpecentes e indicou à equipe onde havia escondido mais drogas.

Os agentes localizaram, enterrados no chão próximo a um alambrado e cobertos por uma camiseta azul, mais 14 pedras de crack. Em ato contínuo, o homem também mostrou outro ponto, desta vez no lado interno do alambrado, onde havia enterrado dinheiro proveniente do tráfico.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. O delegado registrou o boletim de ocorrência. O acusado permanece à disposição da Justiça.

Essa operação reflete o trabalho contínuo das autoridades no combate ao tráfico de drogas em Mogi Guaçu, buscando garantir maior segurança à população.