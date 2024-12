Natal Solidário Entre Amigos Promove Alegria em Santo Antônio de Posse

Entrega de Doces e Pipocas Será Realizada em Diversos Bairros no Dia 21 de Dezembro

O espírito natalino vai tomar conta de Santo Antônio de Posse no dia 21 de dezembro, com o evento Natal Solidário Entre Amigos, organizado por Maicon Willian e seus colaboradores. A ação promete levar balas, pirulitos e pipocas a crianças de diversos bairros da cidade, espalhando alegria e o verdadeiro significado do Natal.

Rota de Entrega

A distribuição percorrerá os seguintes bairros:

Serraria

Ressaca

Vila Rica

Monte Santo

Cidade Jardim

Padre Pedro

Pedra Branca

Popular

São Judas

Maria Helena

Bela Vista

Portal das Pérolas

Loteamento do João Leandro

Embora os horários ainda não estejam definidos, os organizadores garantem que o objetivo é alcançar o maior número possível de crianças em cada localidade.

A Motivação

Segundo Maicon Willian, a maior motivação é trazer o significado do Natal – o nascimento de Jesus – para as crianças, além de proporcionar momentos de felicidade e ver os sorrisos iluminando os rostos dos pequenos de Santo Antônio de Posse.

Agradecimentos

O evento só será possível graças à generosidade de empresários locais e pessoas da comunidade que, com doações e apoio, estão tornando essa iniciativa uma realidade. “Agradecemos a todos os empresários e às demais pessoas que nos ajudaram. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Nossa gratidão é imensa”, disse o organizador.

O Natal Solidário Entre Amigos é um exemplo inspirador de união e amor ao próximo, reforçando os valores de solidariedade que tornam esta época do ano ainda mais especial.