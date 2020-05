Campanha da EPTV arrecada 3 toneladas de produtos em Jaguariúna

A campanha Conexão Solidária organizada pela EPTV com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna arrecadou 3 toneladas de alimentos neste fim de semana.

Durante todo o sábado e domingo os moradores de Jaguariúna entregaram roupas, alimentos, produtos de higiene, limpeza e proteção pessoal no estacionamento do Centro Cultural. As doações foram entregues à assistência social e ao fundo social.

Todo o material arrecadado será doado às famílias carentes da cidade.