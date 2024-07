Campanha de doação de sangue acontece nesta quinta em Artur Nogueira

Em parceria com o Hemocentro da Unicamp, ação terá início às 9h, na comunidade São Benedito

Acontece nesta quinta-feira (01) a Campanha de Doação de Sangue, realizada a partir de parceria entre a Secretaria de Saúde de Artur Nogueira e o Hemocentro da Unicamp. A ação terá início às 9h, na comunidade São Benedito.

A coleta de sangue ocorrerá sob a orientação de profissionais de saúde, que irão tirar dúvidas e prestar apoio de informação aos doadores no local da campanha. A comunidade São Benedito fica na Rua Emílio Dias Prado, S/N, no bairro Nosso Chão.

No momento da doação, é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto, emitido por órgão oficial, preferencialmente RG ou CNH, além de informação do endereço completo, inclusive o CEP.