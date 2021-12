Campanha de Multivacinação imuniza 734 crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal da Saúde encerrou no mês de novembro, a Campanha de Multivacinação, destinada para crianças de todas as faixas etárias e adolescentes de até 15 anos de idade. Ao todo, tiveram a carteira avaliada 1.732 crianças e adolescentes, e devido a necessidade de atualização, 734 foram vacinadas.

A campanha contribuiu para melhorar as coberturas vacinais, que têm oscilado nos últimos anos. Com a carteira de vacinação em mãos, os profissionais avaliaram quais doses precisavam ser aplicadas, tanto para eventual situação de atraso, falta ou necessidade de reforço.

Desde outubro, os profissionais da Vigilância Epidemiológica visitaram as unidades educacionais do município, atendendo todas as Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

As vacinas contempladas na campanha de multivacinação foram: BCG, hepatites A e B, poliomielite, rotavírus, pentavalente (DTP+Hib+HB), pneumocócica, meningocócicas C e ACWY, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, coqueluche, HPV e difteria tétano.

Em situações de perda da caderneta de vacinação, a recomendação é de que os pais ou responsáveis compareçam ao mesmo posto de saúde onde vacinaram as crianças anteriormente, para que seja possível consultar quais doses já foram aplicadas na ficha de registro arquivada na unidade.

Matéria: Anderson Oliveira

