Campanha de vacinação contra gripe entra na última semana – Santo Antônio de Posse

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe entra em sua última semana em Santo Antônio de Posse. A imunização será realizada até 30 de junho nos PSFs e Vigilância Epidemiológica do município e tem como objetivo vacinar 90% da população prioritária.

Embora, no quadro geral já tenhamos alcançado a meta, dois grupos estão abaixo do esperado: crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes. Apenas 55% das crianças com até 6 anos e 58% das gestantes estão imunizadas. Desta forma, pedimos para que compareçam aos postos de vacinação até 30 de junho.

VACINAÇÃO EM SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Em Santo Antônio de Posse, as doses da vacinação serão aplicadas nas unidades de PSF de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30. E na Vigilância Epidemiológica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A APRESENTAÇÃO DA CADERNETE DE VACINAÇÃO É OBRIGATÓRIA!