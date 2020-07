CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO VAI ATÉ 31 DE AGOSTO EM MOGI GUAÇU

A Secretaria de Saúde, por decisão do Ministério da Saúde, deu início a uma nova etapa da campanha de vacinação contra o sarampo no dia 15 de julho e esta será encerrada no dia 31 de agosto. O vírus foi reintroduzido no Brasil em 2019, após duas décadas sem circulação endêmica.

Mogi Guaçu está entre os 29 municípios do estado que teve casos de sarampo nos últimos 90 dias, sendo um caso positivo no mês de fevereiro e um caso positivo no mês de abril.

Serão vacinadas a população de 6 meses a 29 anos, em caráter seletivo, e de 30 a 49 anos em caráter indiscriminado. Para as crianças de 6 meses a 5 anos de idade a vacinação será feita com prioridade conforme o calendário vacinal.