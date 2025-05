Campanha do Agasalho continua até 31 de julho e doações do Dia D já serão distribuídas

Aconteceu no último sábado, dia 17 de maio, o Dia ‘D’ da Campanha do Agasalho, uma iniciativa da EPTV em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, com o objetivo de arrecadar roupas, cobertores e outros itens para a população em situação de vulnerabilidade social.

Durante a ação de sábado, realizada no Buriti Shopping e no Supermercado Big Bom, no Parque Cidade Nova, pouco mais de 100 itens foram doados. “As roupas serão distribuídas no bazar na sexta-feira, dia 23, na Praça da Juventude, junto com demais roupas que temos disponíveis aqui no Fundo Social, das 9h às 15h”, comentou Vânia Ribeiro, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

A Campanha do Agasalho 2025 continua até o dia 31 de julho em pontos fixos de coleta espalhados por Mogi Guaçu. Eles se encontram em supermercados, lojas, no Paço Municipal e na Câmara, além da própria sede do Fundo Social de Mogi Guaçu. “Pedimos para que as doações sejam feitas para que já possamos fazer as doações”, comentou a presidente.

O que doar?

A recomendação é doar agasalhos, calçados em bom estado, cobertores, meias novas e demais itens de inverno que possam fazer a diferença na vida de quem precisa.

A Campanha do Agasalho é realizada nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Central e Sul de Minas Gerais, unindo esforços das Prefeituras e da EPTV para ajudar quem mais precisa enfrentar o inverno com mais proteção.

Pontos fixos de arrecadação

Shopping Buriti

Fundo Social de Mogi Guaçu

Big Bom Supermercados

Loja Doce Supremo

Sorveteria do Falcão

Sonia Calçados

Ponto Novo Supermercados

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

ITENS DOADOS NO DIA D

6 cobertores

25 blusas de frio feminina

15 blusas de frio masculina

8 pares de sapatos diversos

9 calças jeans masculina

Um lote de roupinhas de bebê menino

20 camisetas masculina – calor

12 pares de meia infantis