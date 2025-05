Pedreira sediou reunião do Conecta Turismo

Os Microempreendedores Individuais e as micro e pequenas empresas que atuam, direta ou indiretamente, no segmento de turismo de cidades do Circuito das Águas, estiveram participando do Conecta Turismo, evento organizado pelo Sebrae-SP e Prefeitura de Pedreira, realizado na quarta-feira, 07 de maio, nas dependências do Nagoya Outlet, com o objetivo de gerar negócios e fortalecer o turismo na região.

“Promover conexões e oportunidades de negócios para os empreendedores é essencial para impulsionar o turismo nas cidades do Circuito das Águas. Quando empresários se conectam, todas as empresas ganham, sejam elas ligadas ou não a esse segmento, pois o turismo é um dos negócios que ajudam a desenvolver positivamente a região”, destacou o Prefeito Fábio Polidoro.

A Secretária Municipal de Divulgação e Turismo Letícia Pedroso, destacou que além dos segmentos diretamente ligados ao turismo, o evento também contou com a participação de operadoras de viagens e locadoras de veículos, empresas de comunicação, transporte e finanças, comércios e serviços, como salões de beleza, academias e escolas de idiomas, empresas de fotografia, paisagismo, jardinagem e construção civil.

Taís Camargo, Consultora de Negócios do Sebrae-SP, durante sua palestra abordou a importância da hospitalidade no atendimento ao turista. “Não basta ser uma região bonita e repleta de atrações. Saber receber bem os visitantes faz toda a diferença para que eles retornem e recomendem os destinos a outras pessoas”, enfatizou.

Segundo o Secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Elder Geraldo Alves, os principais objetivos do Conecta Turismo são: Promover conexões e fechamento de negócios; Destacar empreendedores e atrativos locais; Estimular novas colaborações entre empresas; Apoiar o crescimento das micro e pequenas empresas e Contribuir para que o turismo local alcance novos padrões de qualidade e hospitalidade.

Para o Agente Sebrae de Pedreira Miguel Carlotti, o Conecta Turismo é mais que uma agenda de encontros, é uma oportunidade de estimular conexões entre pessoas, ideias e territórios. “O desenvolvimento econômico sustentável passa, necessariamente, pela valorização do turismo como vetor estratégico”, concluiu.

A próxima reunião do Conecta Turismo está agendada para o terça-feira, 13 de maio, a partir das 19h, na sede da Prefeitura Municipal de Socorro.