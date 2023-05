Campanha do Agasalho ultrapassa 800 quilos o dia D será neste sábado!

A Campanha do Agasalho 2023 da Prefeitura de Campinas alcançou, na sexta-feira, dia 12, a marca de 850 quilos de doações. O slogan deste ano é “Quanto Mais Amor, Mais Calor!”. No próximo sábado, dia 20, será realizado o Dia D no Paço Municipal (Avenida Anchieta, 200 – Centro), quando equipes da Prefeitura e grupos de apoio coletarão roupas, cobertores e agasalhos durante todo o dia em sistema de drive-thru.

“É com grande satisfação que vemos a solidariedade da população de Campinas, demonstrada pela quantidade expressiva de doações. Esperamos que o Dia D inspire ainda mais pessoas a doarem. As peças doadas trazem conforto e esperança. Quanto mais amor, mais calor!”, afirmou a secretária Vandecleya Moro.

A Prefeitura de Campinas ressalta a importância da doação de roupas masculinas e cobertores, e lembra a todos que as peças doadas devem estar em bom estado de conservação. Um hotsite foi criado sobre o tema: https://smpdccampinas.wixsite.com/campanhadoagasalho

A ação solidária conta com o apoio de 15 instituições: Correio Popular, Câmara Municipal de Campinas e a TV Câmara, o Centro das Indústrias do Estado de S. Paulo (Ciesp), o Diário Campineiro, a Eletromídia, o Grupo EP e suas empresas Cidade ON, CBN Campinas, G1 e EPTV, o Hora Campinas, o Recap (Sindicato do comércio varejista de derivados), a Sanasa, a Rádio Brasil e a TV Thati/Record.

O objetivo é distribuir roupas de inverno e cobertores à população em situação de vulnerabilidade social. As doações serão destinadas aos serviços que atendem a população em situação de rua, aos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) localizados nos bairros, aos abrigos municipais e às entidades parceiras da Prefeitura de Campinas.

A Campanha do Agasalho de Campinas segue até o dia 30 de julho, com possibilidade de prorrogação, caso haja necessidade. Instituições interessadas em receber pontos de coleta podem entrar em contato pelos telefones (19) 2116-0165 ou (19) 2116-0281. Mais de 100 pontos de coleta já estão inscritos para este ano, com possibilidade de ampliação.