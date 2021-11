Campanha Novembro Azul realiza mais de 130 exames e procedimentos

Na manhã do último sábado, dia 20, a Secretaria Municipal da Saúde realizou a campanha Novembro Azul, com foco na prevenção e conscientização do câncer de próstata. A ação ocorreu no Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas, sendo ofertado diversos exames e serviços voltados para a saúde da população masculina.

Ao todo foram realizados 20 ultrassons de próstata, 25 atendimentos/consulta com urologista, 46 testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites virais) e 18 avaliações de saúde bucal. Aproveitando o evento, a Secretaria também montou uma equipe para realização da campanha de imunização contra Covid-19.

A ação contou com quatro equipes de atuação, entre profissionais do Centro Odontológico, Vigilância Epidemiológica, atenção básica, bem como, do Ambulatório de Especialidades Médicas.

Campanha Novembro Azul

A campanha Novembro Azul, tem como o objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. O movimento quer conscientizar, ainda mais, a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da mente. Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental e, também, fazer o exame da próstata, periodicamente.

Conforme dados do INCA, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes/ano em decorrência da doença no Brasil, para cada ano do biênio 2018/2019, o que representa 42 homens morrendo por dia em decorrência da doença e aproximadamente 3 milhões convivendo com ela.

Por causa do preconceito que envolve o exame, muitos homens são diagnosticados quando a doença já está em estado mais avançado, o que leva a uma alta taxa de óbitos. Quando identificado em fase inicial o câncer de próstata tem altos índices de cura.

Fazer um check-up é a melhor forma de prevenir doenças e evitar que sejam tratadas apenas em estágios mais avançados. Em todas as faixas etárias o urologista deve ser consultado.

Matéria e Foto: Anderson Oliveira

MTB: 0092086/SP