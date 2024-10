Campanha Quita Fácil oferece descontos de até 100% em juros e multas

Águas de Holambra abre negociação para que os clientes entrem em 2025 tranquilos, sem dívidas

Teve início, nesta semana, mais uma edição da Campanha Quita Fácil da Águas de Holambra. A exemplo de anos anteriores, a concessionária oferece, até o dia 30 de novembro, descontos de até 100% nos juros e multas para que clientes quitem seus com débitos.

Como o próprio nome sugere, o objetivo é oferecer aos clientes condições especiais, por meio de negociações personalizadas. De acordo com a coordenadora comercial da Águas de Holambra, Jessica Aparecida de Oliveira, os descontos dependem de vários fatores, inclusive a forma de pagamento – à vista, o desconto é maior ainda.

“A Campanha Quita Fácil acontece todos os anos para os clientes que têm pendências com a concessionária. É uma excelente oportunidade para quitar essas pendências e passar o fim de ano com tranquilidade”, afirma Jessica.

Para realizar a negociação, o usuário pode acionar o 0800 595 3333, de telefone fixo, celular ou WhatsApp, para maior conforto. A concessionária está preparada para atender os usuários com negociações analisadas individualmente, com atendimento exclusivo.

“Estamos disponibilizando a oportunidade de regularização de débitos com benefícios exclusivos, são vantagens que serão analisadas caso a caso e adaptadas ao perfil de cada cliente. Temos o intuito de auxiliar os usuários a se manterem adimplentes e terminem 2024 despreocupados e tranquilos”, afirma Jessica.

Os clientes também podem procurar a sede da concessionária, que fica na Rua Petúnia, 14 – Jardim das Tulipas. A campanha Quita Fácil, que vai até 30 de novembro, está disponível para todos os clientes. Ligue 0800 595 3333.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é referência no setor e, em cada município onde atua, leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 31 milhões de pessoas atendidas em mais de 500 cidades de 15 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br