CAMPANHA ‘SOS RIO GRANDE DO SUL’ TERMINA NESTA QUINTA-FEIRA EM JAGUARIUNA

A campanha “SOS Rio Grande do Sul”, promovida pela Prefeitura de Jaguariúna para ajudar as vítimas das enchentes naquele estado, termina nesta quinta-feira, dia 23 de maio, ao meio-dia. Quem ainda não deu a sua contribuição poderá demonstrar sua solidariedade.

Podem ser doados produtos de higiene pessoal, de limpeza e água potável, no seguinte ponto de arrecadação: Centro Dia do Idoso, das 8h às 16h.

Nesta segunda-feira, as cerca de 10 toneladas de doações dos jaguariunenses já arrecadadas seguiram em um caminhão para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, de onde serão enviadas ao Rio Grande do Sul.

O Centro Dia do Idoso fica na Rua Franco, 497, no Jardim Zeni, próximo ao Parque dos Lagos.

Fotos: Ivair Oliveira