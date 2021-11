Campeonato de Veteranos segue com mais quatro jogos em Artur Nogueira

O Campeonato Municipal de Futebol Veteranos segue com mais quatro jogos neste sábado (06) e domingo (07), no Estádio Municipal Fábio Ferrari e na Rubro Negra, em Artur Nogueira. No sábado, às 14h, entram em campo os times Alquimista Sport e o Pura Amizade, no Estádio Municipal Fábio Ferrari. Na sequência, às 16h, disputam a partida as equipes Os Craques e Juventus F.C. No domingo, às 8h, o jogo acontece no Campo da Rubro Negra, com os donos da casa, Rubro Negra, e o Atlético Vista Alegre. Mais tarde, às 10h, é a vez dos times Itamaraty Veterano e XV de Novembro entrarem em campo. Ao todo, foram 10 equipes inscritas no Campeonato Municipal, divididas entre os grupos A e B. O grupo A é formado pelos times A.D.I., Rubro Negra, Itamaraty, Atlético Vista Alegre e XV de Novembro; ao passo que o grupo B é formado pelas equipes Juventus E.C, Os Craques F.C, Alquimista, Pura Amizade e Amigos Santana. O campeonato contará com 8 rodadas e 26 partidas, incluindo as quartas de final, semi-final e final, em que cada rodada contará com uma média de quatro jogos. Vale ressaltar que o campeonato tem seguido um protocolo pré-estabelecido pela Vigilância Sanitária, e que a liberação da torcida segue o Plano São Paulo, que prevê 100% da capacidade em novembro. O uso de máscara segue obrigatório em todas as partidas. Além disso, a pasta destaca que os atletas que poderão participar (acima de 35 anos) pertencem a grupos que já tomaram pelo menos a primeira dose ou até as duas, dependendo da vacina. APLICATIVO Para ficar por dentro de todos os placares, próximas rodadas e toda a comissão técnica, o torcedor poderá baixar o aplicativo “Placar Esportivo”, disponível para iOS e Android e acompanhar tudo de perto. Uma vez instalado, basta apertar o botão “Convidado” e, na barra de pesquisa, digitar “Artur Nogueira”.