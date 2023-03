CAMPEONATO DE VÔLEI DE PRAIA 4×4 CONHECE AS SUAS CAMPEÃS

Neste domingo, dia 19 de março, a areia do Centro de Lazer do

Trabalhador “Lebrão” recebeu a etapa 4×4 feminino do Campeonato

Municipal de Vôlei de Praia de Jaguariúna.

Na Taça de Ouro, o título ficou com o quarteto formado por Micaela,

Kelli, Monica e Tatiana. A atleta Kelli, do time campeão, foi escolhida

como “Rainha da Praia”.

O time formado por Valéria, Luisa, Tatiana, Bianca e Aline ficou na

segunda posição, seguido de Sheila, Karina, Sofia, Sarah e Mirian na

terceira posição e Milena, Camila, Helena, Natália e Kelly em quarto.

Já na Taça de Prata, Vanessa, Tatiane, Andreia e Elisete foram as

grandes campeãs. Elas derrotaram o quarteto formado por Juliana,

Sabrina, Milena e Isabel na grande final.

Natália, Laís, Iara, Mariana e Bianca ficaram na terceira posição.

O Campeonato Municipal de Vôlei de Praia é organizado pela Secretaria

de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.