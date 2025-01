Campeonato Masculino de Fustal agita cenário esportivo em Amparo

O 2º dia de jogos teve como resultado: Resenha 2 x 3 Ousadia, Vira Copo 9 x 1 Alphas 3P, Silvestre IV 7 x 0 Real Madruga; os próximos jogos ocorrem na sexa-feira

Com início nesta semana, o Campeonato Masculino de Fustal teve jogos na segunda (20) e terça-feira (21). Todos os jogos acontecem no Centro Esportivo do Trabalhador (Bolão) até 4 de abril.

Na sexta-feira o Campeonato contia com os Atlanta x Emperial F.C. (19h15), Celtic x amigos Futsal (20h), Lotus x Jd. Brasil (20h45).

Resultados

Jogos de terça-feira (21)

Resenha 2 x 3 Ousadia

Vira Copo 9 x 1 Alphas 3P

A. Silvestre IV 7 x 0 Real Madruga

Jogos de terça-feira (20)

Leões da Quadra 0 x 1 Rejeitados

E. C.Pumas 3 x 0 Revoada

Maiorais 7 x 0 Tabarões