BASQUETE JAGUARIUNENSE ESTREIA COM VITÓRIAS NO AZULÃO PELA LIGA METROPOLITANA

Na noite desta quinta-feira, 24, o Ginásio do Azulão recebeu bom público que compareceu para prestigiar a estreia de mais duas equipes jaguariunenses de basquete no Campeonato da Liga Metropolitana.

Na primeira partida o sub 14 venceu o Unasp Tigers de Hortolândia por 37 a 23.

No segundo confronto, pelo sub 18, nova vitória de Jaguariúna, desta vez diante de Iracemápolis por 66 a 46.

Hoje é a vez do sub 16 entrar em quadra. Jogará às 19h30, em Campinas, diante do Rio Branco.

Fotos: SEJEL