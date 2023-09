Campeonato Master 2023 tem início neste sábado em Artur Nogueira

Organizado pela Prefeitura, evento conta com 9 equipes inscritas; primeira rodada segue até domingo (10)

As torcidas nogueirenses e os amantes de futebol podem se preparar, pois a primeira rodada do Campeonato Master 2023 promete agitar a cidade neste fim de semana. O evento é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude e começa neste sábado (09), com um total de 9 equipes inscritas.

Os jogos acontecerão no Estádio Municipal Fabio Ferrari. As primeiras disputas terão início às 14h deste sábado (09), e a rodada será concluída no domingo (10), às 10h. Confira cronograma abaixo.

Para o Secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues, o campeonato valoriza os clubes locais e oferece oportunidades de interação para os atletas do município. “Estamos empenhados em proporcionar uma competição de alta qualidade, que promova o espírito esportivo e a interação entre os participantes e a comunidade nogueirense”, concluiu.

CONHEÇA OS GRUPOS

Grupo A

E.C Juventus; Bom Jardim FC; Terceira Idade FC; Itamaraty FC; Rubro Negra.

Grupo B

XV de Novembro, Arespman, Realmatismo F.C; Pura Amizade F.C.

PARTIDAS DA ESTREIA

Confira a programação completa deste fim de semana:

09 de setembro (sábado), às 14h

– Itamaraty Veterano F.C X E.C Juventus

Local: Estádio Municipal Fabio Ferrari

09 de setembro (sábado), às 16h

– Bom Jardim F.C X Rubro Negra

Local: Estádio Municipal Fabio Ferrari

10 de setembro (domingo), às 8h

– XV de Novembro X Realmatismo F.C

Local: Estádio Municipal Fabio Ferrari

10 de setembro (domingo), às 10h

– Pura Amizade F.C X Arespman

Local: Estádio Municipal Fabio Ferrari

APLICATIVO

O aplicativo Placar Esportivo, disponível para IOS e Android, deixará o torcedor 100% informado sobre o campeonato. Além de poder ver os resultados das partidas, o morador poderá conhecer a comissão técnica e atletas de cada equipe, acompanhar as suspensões, artilheiro, tabela de classificação geral, e ainda terá acesso à agenda completa do campeonato e notícias relacionadas ao evento.

Para tanto, basta acessar a loja de aplicativo do seu smartphone (App Store ou Play Store) e procurar por “Placar Esportivo”. Uma vez instalado, basta apertar o botão “Convidado” e, na barra de pesquisa, digitar “Artur Nogueira”.