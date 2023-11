Campeonato Municipal de Futebol 2023 tem datas definidas para jogos não disputados

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, realizou na terça-feira, 7 de outubro, reunião com os representantes das equipes que estão disputando o Campeonato de Futebol Amador 2023, para decidir as datas para os jogos que não foram realizados, quando a arbitragem não compareceu no dia 29 de outubro.

Segundo informou o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, foi confirmado que a Segunda Divisão tem uma data sobrando e os jogos serão disputados no dia 25 de novembro, nas praças de esportes do Jardim Triunfo e do Jardim Andrade. Já na Primeira Divisão não havia data disponível, porém, os jogos serão disputados na quarta-feira, dia 15 de novembro, feriado nacional da Proclamação da República, a partir das 8 horas, nas dependências do Estádio Municipal.

A Secretaria de Esportes e Lazer agradece o empenho das equipes, já que o calendário nesta edição do Campeonato de Futebol Amador está com as datas comprometidas. “As decisões das Segunda e Primeira divisões serão disputadas nos dias 16 e 17 de dezembro”, concluiu o Secretário de Esportes de Pedreira.