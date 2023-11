Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A entra nas oitavas de final

Jogos do domingo, 12 de novembro, definiram as 15 equipes para a próxima etapa da disputa

Apesar do calor intenso em um dos dias mais quentes do ano até agora, a última rodada da fase de classificação do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A, foi realizada no domingo, dia 12 de novembro, em 11 espaços públicos de Campinas.

Os resultados definiram 15 equipes classificadas para as oitavas de final, sendo que uma vaga está sub judice porque o caso está em análise pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Campinas e Região, que julga as infrações disciplinares conforme o regulamento do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. As datas dos jogos das oitavas de final serão definidas após o julgamento.

As equipes classificadas para a fase eliminatória são as seguintes: EC Cruzeirinho, Flamengo Santa Mônica, Vila Boa Vista FC, Galácticos FC, EC 31 Novo Horizonte, Unidos Campos Elíseos, Bayern Itajaí, Grêmio Cafezinho, Bangu FC, EC Pureza, EC Três Marias, Granada FC, Acadêmicos DIC VI, Fernanda FC e Parque Brasília FC.

O Esporte Clube Cruzeirinho, invicto, com o melhor aproveitamento entre todos os concorrentes, tem 19 pontos ganhos com seis vitórias e um empate. O Cruzeirinho é o primeiro colocado do ranking e nos confrontos até as semifinais, em caso de empate no tempo normal, vai seguir na competição por ter feito a melhor campanha. O critério é aplicado a todos os times com melhor campanha que o adversário.

Jogos da 7ª rodada

Praça de Esportes Argemiro Roque (São Bernardo)

São Bernardo EC 1 x 2 EC 31 Novo Horizonte

Vila Rica 2 x 1 COFA Vila Costa e Silva

Praça de Esportes Vida Nova (Dom Bosco)

Galácticos FC 3 x 0 FC Bayern Itajaí

Imperial Vida Nova 1 x 1 Bangu FC

Arena Cafezinho (Jardim Santana)

Grêmio Cafezinho 2 x 1 EC Pureza

Monte Cristo FC x Matina FC/Colorado CB (sub judice)

Praça de Esportes Santa Mônica (Jardim Santa Mônica)

Flamengo Santa Mônica 1 x 0 Parque Anhumas FC

Bosque Ferdinando Tilli (Parque Valência)

São Luís 1 x 4 Atlético Madrid/Vila Formosa

Amigos Football Club 2 x 5 Carlos Lourenço FC

Praça de Esportes Estoril (Jardim Estoril)

Bartira’s FC 2 x 6 AE Acadêmicos DIC VI

Praça Esportiva José Maria Gasparoni (Parque Brasília)

Parque Brasília FC 1 x 2 Granada FC

Praça Jardim Fernanda (Jardim Fernanda)

Fernanda FC 2 x 1 Oziel FC