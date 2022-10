CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TEM INÍCIO EM ESTIVA GERBI

Começou na noite desta segunda-feira (17), o Campeonato Municipal de

Futsal “Copa Márcio de Lima Ribeiro” no recém-reformado ginásio

“Antônio Laurindo Felício” dentro do Centro Esportivo “Mário

Rocha”. No total, são 12 times disputando a taça de campeão

Serão 6 jogos por rodada na primeira fase, divididos em dois dias na

semana: 3 jogos na segunda e 3 jogos na sexta, sempre a partir das

18:45. A semifinal será dia 02 de dezembro e a disputa da final está

marcada para o dia 09 de dezembro.

A primeira rodada foi disputada entre as equipes, União Amigos x Bate

Fácil que terminou empatado em 6×6. O segundo jogo da noite foi entre

Vira Copos x Sampiakos que também terminou empatado em 4×4. O último

jogo da noite terminou com vitória esmagadora da equipe Red Bull sobre

o União Black, vencendo por 7×2.

A próxima rodada será na sexta-feira (21), a partir das 18:45 com os

jogos entre Anhumas x Estiva City, em seguida, Meninos da Vila x

Mandracks e o último jogo da noite será entre Mercenários x

Primu’s.

O Campeonato Municipal de Futsal é promovido pela Secretaria de

Esportes e Recreação da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi.